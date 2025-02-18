Белал Мухаммад раскрыл, что ему сразу сказал Хабиб после победы над Леоном Эдвардсом

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад раскрыл, что ему сразу сказал член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над представителем Англии Леоном Эдвардсом.

«Первое, что мне сказал Хабиб после победы над Леоном было примерно следующим: «Теперь ты должен тренироваться в два раза усерднее, потому что теперь у тебя на спине мишень. Все смотрят только на тебя и пытаются найти твои слабые места. Так что ты должен продолжать работать и развиваться», — приводит слова Мухаммада портал Low Kick MMA.

Ранее Мухаммад заявил о готовности оставить свой титул и подняться в средний вес, чтобы не драться с Исламом Махачевым.