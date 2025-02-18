Дмитрий Бивол объяснил, в чём должен быть лучше в реванше с Артуром Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA IBO россиянин Дмитрий Бивол объяснил, в чём должен быть лучше в реванше с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым. Их бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и станет главным событием боксёрского вечера.

«Бывают хорошие и плохие моменты. Я должен быть лучше во всём: быстрее, жёстче, умнее. Это поражение меня научило. Мне не нравится проигрывать. И я должен быть агрессивнее. Наносить больше ударов, быть активнее», — сказал Дмитрий Бивол во время официальной церемонии прибытия.