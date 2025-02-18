Бетербиев поделился мыслями о предстоящем реванше с Биволом
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев поделился мыслями о предстоящем реванше с бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBO соотечественником Дмитрием Биволом. Их бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и станет главным событием боксёрского вечера.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
«Как мне этот реванш? Неплохо, неплохо. Мы изучали разные вещи. В чём нужно прибавить, улучшить свои навыки. Есть много вещей, в которых я могу улучшить себя. Я их вижу», — сказал Артур Бетербиев во время официальной церемонии прибытия.
Ранее Бивол объяснил, в чём должен быть лучше в реванше с Артуром Бетербиевым.
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