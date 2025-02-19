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Дю Плесси: Мухаммад не нравится UFC. Белал в «Твиттере» определённо лучше, чем в боях

Дю Плесси: Мухаммад не нравится UFC. Белал в «Твиттере» определённо лучше, чем в боях
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Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высмеял действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе американо-палестинца Белала Мухаммада.

«Мне нравится, как Белал Мухаммад ведёт себя так, будто у него есть выбор, когда-нибудь подняться и драться за титул в среднем весе. UFC никогда ему этого не позволит. Белал Мухаммад даже не нравится UFC. Так что заставляет его так думать? Он даже ни разу не защищал свой пояс. В «Твиттере» (Дрикус имеет в виду социальную сеть X. — Прим. «Чемпионата») он определённо лучше, чем в боях.

[Бой с Белалом] был бы несправедливым. Вы видели, какого роста этот человек? Он самый маленький боец в полусреднем весе. Я не мог поверить, что у него рост 170, когда увидел его», — сказал дю Плесси в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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