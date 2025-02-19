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Дю Плесси: не считаю Чимаева бугименом. Он очередной скальп, который укрепит моё наследие

Дю Плесси: не считаю Чимаева бугименом. Он очередной скальп, который укрепит моё наследие
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Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался в адрес топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева.

«Если вы посмотрите на Камару Усмана и на то, что он сделал в бою с Хамзатом на 10-дневном уведомлении, или на Гилберта Бёрнса… этих парней не пугают парни, как Чимаев, которые кричат: «Я размажу всех!» Мы видели, на что были способны эти ребята в бою с ним, хоть они уступали ему в габаритах.

Люди думают о Хамзате как о бугимене. Это факт. Но я так не считаю. Что касается меня, то я вижу только одно — очередной скальп, который укрепит моё наследие. Победа над ним сделает моё наследие в ММА ещё лучше», — сказал дю Плесси в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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