Кто выиграл первый бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда был, статистика

22 февраля 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами — действующим чемпионом Артуром Бетербиевым и претендующим на этот титул Дмитрием Биволом. Ориентировочное время начала боя — 23:00 мск.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира между этими спортсменами прошёл в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Его победителем стал Артур Бетербиев, который выиграл раздельным решением судей, итоговый счёт на судейских картах — 114:114, 115:113, 116:112.

Статистика ударов боя Бетербиев — Бивол 12 октября 2024 года Фото: Compubox

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом 22 февраля.

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