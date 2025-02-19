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Кто выиграл первый бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда был, статистика

Кто выиграл первый бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда был, статистика
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22 февраля 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами — действующим чемпионом Артуром Бетербиевым и претендующим на этот титул Дмитрием Биволом. Ориентировочное время начала боя — 23:00 мск.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира между этими спортсменами прошёл в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Его победителем стал Артур Бетербиев, который выиграл раздельным решением судей, итоговый счёт на судейских картах — 114:114, 115:113, 116:112.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол
Статистика ударов боя Бетербиев — Бивол 12 октября 2024 года

Статистика ударов боя Бетербиев — Бивол 12 октября 2024 года

Фото: Compubox

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом 22 февраля.

Видео: Самые значимые победы Бетербиева и Бивола

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