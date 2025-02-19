Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: полный кард участников, список бойцов

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22 февраля 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами — действующим чемпионом Артуром Бетербиевым и претендентом на титул Дмитрием Биволом. Ориентировочное время начала боя — 23:00 мск.

Поединок Бетербиев — Бивол станет главным событием большого вечера бокса. В полный кард мероприятия также вошли следующие бои:

Джошуа Буатси (Великобритания) — Каллум Смит (Великобритания).

Чжан Чжилэй (Китай) — Агит Кабайел (Германия).

Верджил Ортис (США) — Исраил Мадримов (Узбекистан).

Карлос Адамес (Доминиканская Республика) — Хамза Шираз (Великобритания).

Шакур Стивенсон (США) — Флойд Скофилд (США).

Даниэль Дюбуа (Великобритания) — Джозеф Паркер (Новая Зеландия).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом 22 февраля.

Видео: Артур Бетербиев прибыл в Эр-Рияд на реванш с Биволом