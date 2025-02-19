Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дэвид Бенавидес посетит реванш Бетербиева и Бивола — The Ring

Дэвид Бенавидес посетит реванш Бетербиева и Бивола — The Ring
Комментарии

Претендент на титулы в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) непобеждённый американец Дэвид Бенавидес посетит боксёрский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 22 февраля, который возглавит реванш россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, сообщает издание The Ring.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Дэвид Бенавидес принял приглашение Турки Аль аш-Шейха и летит в Эр-Рияд, чтобы посетить реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола», — говорится в сообщении.

Напомним, Бенавидес удерживает регулярный титул WBA и временный титул WBC в полутяжёлом весе. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, американец нанёс первое поражение кубинцу Дэвиду Морреллю.

Материалы по теме
Бенавидес выбрал предпочтительного соперника между Биволом и Бетербиевым
Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android