Дэвид Бенавидес посетит реванш Бетербиева и Бивола — The Ring

Претендент на титулы в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) непобеждённый американец Дэвид Бенавидес посетит боксёрский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 22 февраля, который возглавит реванш россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, сообщает издание The Ring.

«Дэвид Бенавидес принял приглашение Турки Аль аш-Шейха и летит в Эр-Рияд, чтобы посетить реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола», — говорится в сообщении.

Напомним, Бенавидес удерживает регулярный титул WBA и временный титул WBC в полутяжёлом весе. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, американец нанёс первое поражение кубинцу Дэвиду Морреллю.