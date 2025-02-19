Инсайдер: Шакур Стивенсон лишился соперника перед чемпионским боем

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон, удерживающий титул WBC в лёгком дивизионе (до 61,2 кг), лишился соперника перед выступлением 22 февраля в Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

«Флойд Скофилд заболел и лёг в госпиталь в Эр-Рияде, поэтому он пропустил церемонию прибытия. Он снимается с боя с Шакуром, как сообщают многочисленные источники. Новый соперник в разработке», — написал Рафаэль в социальной сети X (ранее Twitter).

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году, всего на его счету 22 победы (10 — нокаутом) и ни одного поражения.