Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Шакур Стивенсон лишился соперника перед чемпионским боем

Инсайдер: Шакур Стивенсон лишился соперника перед чемпионским боем
Комментарии

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон, удерживающий титул WBC в лёгком дивизионе (до 61,2 кг), лишился соперника перед выступлением 22 февраля в Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

«Флойд Скофилд заболел и лёг в госпиталь в Эр-Рияде, поэтому он пропустил церемонию прибытия. Он снимается с боя с Шакуром, как сообщают многочисленные источники. Новый соперник в разработке», — написал Рафаэль в социальной сети X (ранее Twitter).

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году, всего на его счету 22 победы (10 — нокаутом) и ни одного поражения.

Материалы по теме
Дэвид Бенавидес посетит реванш Бетербиева и Бивола — The Ring
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android