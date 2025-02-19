Яна Сантос сразится с экс-чемпионкой UFC в мае

Российский боец UFC Яна Сантос выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 4 мая в городе Де-Мойн (штат Айова, США).
Соперницей станет бывшая чемпионка организации Миша Тейт. Об этом американка заявила в социальных сетях.
Яне Сантос 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 61 в августе, россиянка победила единогласным решением американку Челси Чендлер.
Мише Тейте 38 лет. Американка не выступала с декабря 2023 года, когда на UFC on ESPN 52 победила болевым приёмом в третьем раунде соотечественницу Джулию Авилу.
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