Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Яна Сантос сразится с экс-чемпионкой UFC в мае

Яна Сантос сразится с экс-чемпионкой UFC в мае
Комментарии

Российский боец UFC Яна Сантос выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 4 мая в городе Де-Мойн (штат Айова, США).

Соперницей станет бывшая чемпионка организации Миша Тейт. Об этом американка заявила в социальных сетях.

Яне Сантос 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 61 в августе, россиянка победила единогласным решением американку Челси Чендлер.

Мише Тейте 38 лет. Американка не выступала с декабря 2023 года, когда на UFC on ESPN 52 победила болевым приёмом в третьем раунде соотечественницу Джулию Авилу.

Материалы по теме
Яна Сантос победила Челси Чендлер решением судей на турнире UFC

Яна Куницкая поддерживает форму на 40-й неделе беременности

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android