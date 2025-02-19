Ти Джей Диллашоу перечислил ошибки Стрикленда в реванше с дю Плесси

Бывший чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу прокомментировал выступление соотечественника Шона Стрикленда в реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который состоялся на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия).

Напомним, Стрикленд проиграл единогласным судейским решением.

«По какой-то причине Шон был осторожен. Он темповой боец, но почему-то он бил изредка. Он выбрасывал один джеб, один удар ногой. Он не бил комбинации, не финтил и не двигал своей чёртовой головой. Он, словно робот, стоял прямо и весь бой пробивал джебы», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXXON.

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