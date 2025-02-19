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За какую страну выступает Бетербиев: гражданство, где живёт

За какую страну выступает Бетербиев: гражданство, где живёт
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22 февраля 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами — действующим чемпионом Артуром Бетербиевым и претендентом на титул Дмитрием Биволом. Ориентировочное время начала поединка — 23:00 мск.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

В июне 2022 года Бетербиев получил гражданство Канады и выступает под канадским флагом. С 2013 года спортсмен постоянно проживает в Монреале. При этом Артур Бетербиев неоднократно заявлял, что после завершения профессиональной карьеры в боксе планирует вернуться в Россию.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом 22 февраля.

Видео: Почему первый бой Бетербиева и Бивола был спорным?

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