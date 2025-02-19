Даниэль Кормье поставил под сомнение подготовку Перейры к бою с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье критично высказался о подготовке действующего обладателя титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) Алекса Перейры к поединку с Магомедом Анкалаевым.

«Что Перейра делает в Австралии? У него через две недели бой! Анкалаев уже в Лас-Вегасе, я столкнулся с ним в UFC PI на прошлой неделе. И, по правде говоря, он до предела сосредоточен, он готов выиграть этот бой.

Когда я вернулся из Австралии, то неделю просыпался в три часа утра. И мне плевать, что у Перейры ещё есть время, уйдёт два-три дня, чтобы вернуться к часам Коннектикута, а затем ещё будет разница с Лас-Вегасом. Ему придётся иметь дело с последствиями», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, поединок Перейра – Анкалаев состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).