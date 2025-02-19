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Гэтжи: без страха бойцы MMA были бы офисными работниками

Гэтжи: без страха бойцы MMA были бы офисными работниками
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Двукратный претендент на титул UFC американец Джастин Гэтжи высказался о психологии профессиональных бойцов.

«Если вы хотите драться, нет смысла бороться со страхом. Страх и волнение меняют химию вашего тела, делают вас готовым. Без страха мы были бы офисными работниками. Хотя и в этом нет ничего плохого», – сказал Гэтжи на своём канале в YouTube.

Напомним, на турнире UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (США), Гэтжи сразится с шестым номером рейтинга австралийцем Дэном Хукером.

Ранее Гэтжи высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым.

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