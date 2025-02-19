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Тренер Бетербиева высказался о здоровье россиянина перед реваншем с Биволом

Тренер Бетербиева высказался о здоровье россиянина перед реваншем с Биволом
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Марк Рэмси, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, высказался о здоровье подопечного перед реваншем с соотечественником Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Готовность Артура – 100-процентная. Ситуация гораздо лучше, чем перед первым боем. В том числе потому, что Артура не беспокоят никакие серьёзные повреждения, у него не было операций. Он готов и покажет это в субботу», – приводит слова Рэмси ТАСС.

Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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