Тренер Бетербиева высказался о здоровье россиянина перед реваншем с Биволом

Марк Рэмси, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, высказался о здоровье подопечного перед реваншем с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Готовность Артура – 100-процентная. Ситуация гораздо лучше, чем перед первым боем. В том числе потому, что Артура не беспокоят никакие серьёзные повреждения, у него не было операций. Он готов и покажет это в субботу», – приводит слова Рэмси ТАСС.

Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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