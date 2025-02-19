Тренер Двалишвили назвал желанного соперника для грузинского бойца

Рэй Лонго, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, назвал желанного соперника для подопечного.

«Я бы хотел увидеть бой Мераба и Пантожи. Пусть Александр поднимется в весе и сразится с Двалишвили. Пантожа уже зачистил свой дивизион. Сэндхаген? Ему нужно одержать пару побед перед титульником. Мне нравится Кори, но никто не побежит к экрану ради его боя с Мерабом», – цитирует Лонго Sports Illustrated.

Александру Пантоже 34 года. Бразилец выступает в UFC с 2016 года, в июле 2023 года стал чемпионом организации в наилегчайшем весе (до 57 кг), победив раздельным решением мексиканца Брэндона Морено. В своём последнем бою на UFC 310 в декабре Пантожа «задушил» во втором раунде японца Кая Асакуру.