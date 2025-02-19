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Артур Бетербиев высказался о завершении карьеры

Артур Бетербиев высказался о завершении карьеры
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о своём уходе из бокса.

«Не знаю… Пока всё идёт хорошо. Чувствую себя хорошо. Здоровье в порядке. Я хочу продолжать. Может ли мама сказать мне завершить карьеру? Да, но она никогда так не скажет. Она отдаст решение мне. Как и любая мать, она беспокоится о своём ребёнке. Моя мама переживает, но поддерживает меня», — приводит слова Бетербиева Sky Sports.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом.

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