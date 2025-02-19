Егор Мехонцев поделился прогнозом на реванш Бетербиева и Бивола

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Егор Мехонцев высказался о предстоящем реванше Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Мне кажется, что рисунок боя будет схожим с первым. У обоих боксёров есть своя техника ведения боя, я их очень давно знаю. Так вот они никогда не боксировали как-то по-другому. Артур не был таким искусным боксёром, а Бивол не был человеком, который идёт вперёд и вступает в размены. У Бетербиева агрессивный, жёсткий, силовой бокс. У Бивола быстрый и динамичный. И второй бой будет примерно в том же ключе. Просто кто-то в чём-то прибавит.

Бивол может сделать выводы и должен их сделать. Иначе зачем он пойдёт на ринг. Просто чтобы денег заработать? Думаю, он не тот боец, который просто будет отбывать номер. Сможет он или нет, это другой вопрос. Тут ещё, позволит ли ему Артур. Как говорится, боксёр боксирует ровно настолько, насколько позволяет ему соперник. Позволит ли ему Артур проявить свои лучшие качества? Или сам Бетербиев покажет лучшие качества? Тем и интересен этот бой, что тут ничего не понятно. И тренеры бойцов не могут знать, выиграют ли они. Они могут только бравировать, говорить об этом. Но не всё бывает так, как думается. И для Бивола, и для Бетербиева это очень серьёзное испытание. Тогда они были в равном статусе, а теперь один из них будет абсолютным чемпионом, другой — претендент. Бетербиеву нужно удержать, а Биволу — захватить. А удерживать всегда сложнее», — сказал Мехонцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.