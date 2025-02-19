Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мехонцев: в первом бою ждал большего от Бивола, он не доработал

Мехонцев: в первом бою ждал большего от Бивола, он не доработал
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Егор Мехонцев заявил, что Дмитрий Бивол не оправдал его ожидания в первом бою с Артуром Бетербиевым.

«Я не имею в виду, что Бивол будет действовать так же, как в первом бою, и так же проиграет. Просто будет биться в том же ключе, но нужно делать это эффективнее. И главное, сделать работу над ошибками. Это не значит, что он должен сорваться с цепи и делать то, что никогда в жизни не делал, боксировать в мексиканском стиле. Просто Бивол должен сделать свою игру эффективнее.

В первом бою я ждал от Дмитрия большего, где-то, как мне со стороны показалось, он не доработал. У него была пауза, он принимал удары на блок, мало отвечал. Я думал, он хочет сделать так, чтобы Артур вымахался, а потом в чемпионских раундах будет такой яркий всплеск. Как было в бою Мохаммеда Али и Джорджа Формана. Но активности в финальных раундах не было, и победа от Бивола ушла. Да, с минимальным преимуществом, но победа ушла, он проиграл. Сейчас у него есть шансы отыграться», — сказал Мехонцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионат» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Бетербиев сказал, считает ли поединок с Биволом тяжелейшим в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android