Мехонцев: в первом бою ждал большего от Бивола, он не доработал

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Егор Мехонцев заявил, что Дмитрий Бивол не оправдал его ожидания в первом бою с Артуром Бетербиевым.

«Я не имею в виду, что Бивол будет действовать так же, как в первом бою, и так же проиграет. Просто будет биться в том же ключе, но нужно делать это эффективнее. И главное, сделать работу над ошибками. Это не значит, что он должен сорваться с цепи и делать то, что никогда в жизни не делал, боксировать в мексиканском стиле. Просто Бивол должен сделать свою игру эффективнее.

В первом бою я ждал от Дмитрия большего, где-то, как мне со стороны показалось, он не доработал. У него была пауза, он принимал удары на блок, мало отвечал. Я думал, он хочет сделать так, чтобы Артур вымахался, а потом в чемпионских раундах будет такой яркий всплеск. Как было в бою Мохаммеда Али и Джорджа Формана. Но активности в финальных раундах не было, и победа от Бивола ушла. Да, с минимальным преимуществом, но победа ушла, он проиграл. Сейчас у него есть шансы отыграться», — сказал Мехонцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионат» Яхье Гасанову.