Биспинг: Хабиб не разрешит бой Махачева и Мухаммада

Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг считает, что член Зала славы Хабиб Нурмагомедов воспрепятствует организации поединка между Исламом Махачевым и Белалом Мухаммедом.

«Белал не будет драться с Махачевым. Он говорит, что из-за дружбы. Я же считаю, Хабиб это не разрешит. Он контролирует то, что происходит в зале, чужаков в его команде нет. Если ты — свой, ты становишься братом, с тобой будут делиться советами и помогать во всём», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Мухаммад завоевал титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) в июле на UFC 304, победив единогласным решением судей британца Леона Эдвардса. Ожидается, что первую защиту американец проведёт против казахстанца Шавката Рахмонова.