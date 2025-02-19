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Биспинг: Хабиб не разрешит бой Махачева и Мухаммада

Биспинг: Хабиб не разрешит бой Махачева и Мухаммада
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Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг считает, что член Зала славы Хабиб Нурмагомедов воспрепятствует организации поединка между Исламом Махачевым и Белалом Мухаммедом.

«Белал не будет драться с Махачевым. Он говорит, что из-за дружбы. Я же считаю, Хабиб это не разрешит. Он контролирует то, что происходит в зале, чужаков в его команде нет. Если ты — свой, ты становишься братом, с тобой будут делиться советами и помогать во всём», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Мухаммад завоевал титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) в июле на UFC 304, победив единогласным решением судей британца Леона Эдвардса. Ожидается, что первую защиту американец проведёт против казахстанца Шавката Рахмонова.

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