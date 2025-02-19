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Юсуф Раисов заявил о готовности к переходу в UFC

Юсуф Раисов заявил о готовности к переходу в UFC
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Российский боец ACA Юсуф Раисов (22-3), выступающий в полусреднем дивизионе (до 77 кг), заявил о готовности к переходу в UFC.

«У меня есть это желание. Мне кажется, что те, кто там выступает, не лучше меня. Я считаю, что здесь конкуренция тяжелее. Учитывая, что я чистый спортсмен, знаю, что этими же силами буду работать и там», — сказал Раисов в интервью Асланбеку Бадаеву.

Юсуфу Раисову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году, с начала карьеры выступает в ACA (ранее — ACB). В своем последнем бою на ACA 183 в феврале Раисов нокаутировал в реванше казахстанца Артёма Резникова.

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