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«РИА Новости»: обвиняемый в убийстве 20-летнего бойца MMA в Махачкале признал вину

«РИА Новости»: обвиняемый в убийстве 20-летнего бойца MMA в Махачкале признал вину
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Обвиняемый в убийстве российского бойца MMA Магомедрасула Мутаева признал вину в зале суда, сообщает «РИА Новости».

Напомним, о трагедии, произошедшей в Махачкале, стало известно в начале февраля. Как сообщил ресурс Mash, неизвестный подошёл к Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. Спортсмен скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Предполагается, что причиной покушения могла послужить месть. Также стало известно, что это был не первый инцидент с участием Мутаева, ранее на него уже совершалось нападение.

Магомеду Мутаеву было 20 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2023 году и провёл один поединок на турнире AMC Fight Nights 122, одержав победу.

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