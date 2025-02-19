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Объявлен новый соперник Шакура Стивенсона на бой 22 февраля в Саудовской Аравии

Объявлен новый соперник Шакура Стивенсона на бой 22 февраля в Саудовской Аравии
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Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе, американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) получил нового соперника на бой 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместо первоначально планируемого оппонента в лице его соотечественника Флойда Скофилда против него выйдет британский небитый проспект Джош Пэдли (15-0, 4 КО). Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, Стивенсон свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он победил единогласным решением судей Артёма Арутюняна.

Что касается Пэдли, то он последний бой провёл в сентябре 2024 года и одержал там победу над другим перспективным британским легковесом Марком Чемберленом.

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