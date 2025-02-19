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«Наш бой закончится госпитализацией». Дэн Хукер — о предстоящем поединке с Гэтжи

«Наш бой закончится госпитализацией». Дэн Хукер — о предстоящем поединке с Гэтжи
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Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер дал комментарий по поводу предстоящего поединка против американца Джастина Гэтжи, с которым сразится на турнире UFC 313.

«Меня положат на носилки, отнесут в машину скорой помощи и отвезут в госпиталь. Я уже смирился с тем, что для меня именно так закончится эта ночь», — сказал Хукер на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, номерной турнир UFC 313 состоится 8 марта в Лас-Вегасе (США). Его главным событием станет бой чемпиона организации в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры против россиянина Магомеда Анкалаева.

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