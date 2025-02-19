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Джаред Андерсон высказался о возможном реванше с Мартином Баколе

Джаред Андерсон высказался о возможном реванше с Мартином Баколе
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Известный американский супертяжеловес Джаред Андерсон, воодушевлённый победой над греческим боксёром Мариосом Коллиасом, заявил о готовности взять реванш у африканского нокаутёра Мартина Баколе, который нанёс ему первое и пока единственное в карьере поражение в августе 2024 года.

«Что я понял из боя с Мартином? То, что я не самый крутой и не самый сильный парень в мире. И то, что для победы над ним мне стоит действовать согласно плану. Почему я проиграл в том бою? Да потому, что пропустил удар в первом раунде, и после этого если у меня и был какой-то план, то он вылетел вместе с ударом. После этого я пытался строить из себя крутого, но не сработало.

Если бы мне подвернулся шанс провести реванш с Баколе, то я бы действовал уже по-другому. Я буду боксировать умно и рассудительно», — приводит слова Андерсона Boxing Scene.

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