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Остин Вандерфорд дебютирует в UFC 22 февраля в Сиэтле

Остин Вандерфорд дебютирует в UFC 22 февраля в Сиэтле
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34-летний американский экс-боец Bellator Остин Вандерфорд проведёт первый бой под эгидой UFC на турнире, который пройдёт 22 февраля в Сиэтле (UFC Fight Night 252). Соперником Остина станет казахстанский боец Николай Веретенников. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Вандерфорд последний раз дрался в октябре 2024 года на турнире LFA 194, где он победил техническим нокаутом в первом раунде Луиса Виктора Ромеро.

Что касается Веретенникова, то он предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и проиграл там раздельным решением судей Дэнни Барлоу. Стоит отметить, что это был дебют Веретенникова в UFC.

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