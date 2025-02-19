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Стив Эрцег: долго мечтал провести бой с Брэндоном Морено

Стив Эрцег: долго мечтал провести бой с Брэндоном Морено
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Один из ведущих бойцов наилегчайшего дивизиона UFC Стив Эрцег заявил, что долгое время мечтал провести бой против экс-чемпиона UFC в этом дивизионе Брэндона Морено, с которым встретится на турнире UFC on ESPN 64, запланированном на 29 марта в Мексике.

«Я много раз заявлял, что мечтаю провести бой с Морено. И вот наконец-то мне выпала удача провести бой с ним, да ещё и в Мексике. Не могу передать этой радости, которую испытываю. Для меня этот бой намного важнее, чем бой за титул.

Когда-то не думал, что смогу продержаться пять раундов в чемпионском бою с Пантожей, но я сделал это. Да, проиграл в последнем бою нокаутом, но сейчас готов как никогда и стал намного лучше», — приводит слова Эрцега MMA Fighting.

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