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Грегори Родригес назвал главную причину поражения в бою с Каннонье

Грегори Родригес назвал главную причину поражения в бою с Каннонье
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33-летний бразильский средневеc UFC Грегори Родригес назвал главную причину своего поражения в бою против 40-летнего американского бойца Джареда Каннонье, которому уступил техническим нокаутом в четвёртом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 251.

«Мало кто знает, но у меня были серьёзные проблемы с восстановлением после весогонки. Моё тело просто не реагировало. Я всё время думаю, как бы все сложилось, если бы я был на 100% готов. Но не будем грустить – Робокоп бессмертен!» — написал Родригес на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир UFC Fight Night 251 состоялся 15 февраля в Лас-Вегасе (США). Родригес по ходу поединка несколько раз отправлял Каннонье в нокдаун, но всё же проиграл бой.

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