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Джервонта Дэвис готов провести бой с Джейком Полом

Джервонта Дэвис готов провести бой с Джейком Полом
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Действующий чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта «Танк» Дэвис заявил о готовности провести боксёрский поединок против популярного блогера, а также профессионального боксёра Джейка Пола.

«Да, я бы подрался с Джейком. Я бы сделал это ради денег. Провёл бы бой в 86 кг. Или в 89 кг, или в 91 кг. Нет, давай лучше в 88 кг», — приводит слова Дэвиса портал Happy Punch на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Дэвис свой следующий официальный поединок проведёт 1 марта в Нью-Йорке (США) на арене «Barclays Center» против чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком дивизионе американца Ламонта Роуча.

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