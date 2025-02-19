Фрэнсис Нганну рассматривает вариант поединка с Владимиром Кличко

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну заявил о возможности проведения боя против бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе почти 49-летнего украинского боксёра Владимира Кличко.

«Мне осталось провести ещё несколько боёв по контракту. Есть вариант поединка с Рико Верховеном, но я не знаю. Это один из вариантов, также как Дерек Чисора и Владимир Кличко. Я определённо хотел бы провести следующий бой в боксе, и я готов к любому из вариантов», — приводит слова Нганну Sportsbookreview.

Напомним, последний официальный поединок Нганну проводил в октябре 2024 года, где он победил бразильца Ренана Феррейру и стал чемпионом PFL в тяжёлом весе.

Кличко завершил свою бойцовскую карьеру в 2017 году, после того как потерпел поражение техническим нокаутом в 11-м раунде от экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.