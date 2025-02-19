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Джо Кальзаге высказался о предстоящем реванше Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом

Джо Кальзаге высказался о предстоящем реванше Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом
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Непобеждённый экс-чемпион мира во втором среднем весе Джо Кальзаге дал комментарий по поводу предстоящего реванша между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Я думаю, это будет довольно похоже на их первый бой. Для своего возраста Бетербиев очень силён, и его главный козырь — нокаутирующий удар, который постепенно уходит с возрастом. Мне кажется, что, если Бивол немного взвинтит скорость по сравнению с первым поединком, он точно победит.

Первый бой был действительно хорош, высокого качества, но не слишком захватывающим. В ринге были два великих боксёрских ума и высококлассный поединок, так что я ожидаю того же и сейчас. Я думаю, что это будет довольно близкий бой снова, но победит в нём Бивол», — приводит слова Кальзаге Boxing Scene.

Напомним, реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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