Стивену Томпсону нравится идея возможного боя с Дональдом Серроне

42-летний американский ветеран UFC Стивен Томпсон заявил о том, что ему нравится идея возможного боя против другого многоопытного бойца UFC Дональда Серроне, который недавно заявил о своём возвращении в UFC и желании провести два поединка.

«Я думаю, что в апреле-мае было бы круто провести бой с Серроне, просто потому что я большой поклонник Дональда, и он из той старой школы, из которой я пришел почти 13, 14 лет назад сюда. Так что круто, что он хочет вернуться в UFC.

Мне кажется, что было бы очень здорово, если бы два таких ветерана вышли на ринг и встретились друг с другом, но пока ничего не запланировано на официальном уровне», — приводит слова Томпсона MMA Fighting.

Напомним, что Томпсон свой последний официальный бой провёл в октябре 2024 года, где проиграл нокаутом в третьем раунде Хоакиму Бакли. Что касается Серроне, то он предыдущий поединок провёл в июле 2022 года, и потерпел там поражение удушающим приёмом во втором раунде от Джима Миллера.