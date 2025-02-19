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Дмитрий Бивол рассказал о своих ощущениях в статусе претендента

Дмитрий Бивол рассказал о своих ощущениях в статусе претендента
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Сегодня, 19 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась открытая тренировка экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола и абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе Артура Бетербиева, после которой каждый из боксёров ответил на вопросы журналистов.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Каково мне в статусе претендента? Это снова что-то новое для меня, свежие ощущения. Я не люблю проигрывать, хочу победить. Я очень взволнован, хочу показать хороший бой для всех фанатов», — сказал Бивол.

Напомним, 22 февраля в Саудовской Аравии состоится реванш между Биволом и Бетербиевым. Их первое противостояние прошло в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

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