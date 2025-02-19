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Дмитрий Бивол раскрыл план на реванш с Артуром Бетербиевым

Дмитрий Бивол раскрыл план на реванш с Артуром Бетербиевым
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Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе, россиянин Дмитрий Бивол после открытой тренировки в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) отвечая на вопросы журналистов, рассказал, как планирует действовать в ринге 22 февраля во время реванша с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Мой план в целом такой же, но надо быть более активным, больше бить, быть быстрее, сильнее, лучше во всём.

В бою с Бетербиевым ты не можешь полагаться на один хороший скилл, на одну хорошую сторону. Ты должен задействовать весь свой потенциал, всё, что есть», — сказал Бивол.

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