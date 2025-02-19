Дмитрий Бивол раскрыл план на реванш с Артуром Бетербиевым

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе, россиянин Дмитрий Бивол после открытой тренировки в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) отвечая на вопросы журналистов, рассказал, как планирует действовать в ринге 22 февраля во время реванша с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Мой план в целом такой же, но надо быть более активным, больше бить, быть быстрее, сильнее, лучше во всём.

В бою с Бетербиевым ты не можешь полагаться на один хороший скилл, на одну хорошую сторону. Ты должен задействовать весь свой потенциал, всё, что есть», — сказал Бивол.