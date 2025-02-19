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Артур Бетербиев рассказал, в чём он должен стать лучше перед реваншем с Биволом

Артур Бетербиев рассказал, в чём он должен стать лучше перед реваншем с Биволом
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев дал комментарий после открытой тренировки, посвящённой реваншу с экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Я чувствую себя неплохо. Пройти все 12 раундов в первом бою? Ну да, это хороший опыт. В чём я должен стать лучше? Во всём. Увидим, как всё сложится», — сказал Бетербиев.

Напомним, реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их первое противостояние состоялось в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, став первым в истории абсолютным чемпионом полутяжёлого дивизиона в эпоху четырёх поясов.

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