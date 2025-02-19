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Дэвид Бенавидес рассчитывает на бой с победителем реванша между Биволом и Бетербиевым

Дэвид Бенавидес рассчитывает на бой с победителем реванша между Биволом и Бетербиевым
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Обладатель временного титула WBC и обычного WBA в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес отправился в Саудовскую Аравию, где будет наблюдать за реваншем между абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Причина, по которой мы едем в Саудовскую Аравию, заключается в том, что и в WBC, и в WBA заявили, что Дэвид является обязательным кандидатом на бой с победителем боя Бетербиев — Бивол… есть большая вероятность, что мы сможем организовать этот бой.

Поэтому мы хотим появиться, чтобы оказать на них небольшое давление. Мы с нетерпением ждём возможности поехать туда и посмотреть на всё происходящее вокруг этого события», — приводит слова отца и тренера Бенавидеса Хосе Бенавидеса-старшего Boxing Scene.

Реванш между Биволом и Бетербиевым возглавит боксёрский вечер 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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