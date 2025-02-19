Дэвид Бенавидес рассчитывает на бой с победителем реванша между Биволом и Бетербиевым

Обладатель временного титула WBC и обычного WBA в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес отправился в Саудовскую Аравию, где будет наблюдать за реваншем между абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом.

«Причина, по которой мы едем в Саудовскую Аравию, заключается в том, что и в WBC, и в WBA заявили, что Дэвид является обязательным кандидатом на бой с победителем боя Бетербиев — Бивол… есть большая вероятность, что мы сможем организовать этот бой.

Поэтому мы хотим появиться, чтобы оказать на них небольшое давление. Мы с нетерпением ждём возможности поехать туда и посмотреть на всё происходящее вокруг этого события», — приводит слова отца и тренера Бенавидеса Хосе Бенавидеса-старшего Boxing Scene.

Реванш между Биволом и Бетербиевым возглавит боксёрский вечер 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).