Абель Санчес высказался о возможных поединках Бенавидеса с Биволом и Бетербиевым

Известный американский тренер Абель Санчес дал комментарий по поводу потенциальных поединков действующего обладателя титулов временного чемпиона WBC и обычного титула WBA в полутяжёлом весе Дэвида Бенавидеса против абсолютного чемпиона мира в этом весе Артура Бетербиева либо против экс-чемпиона мира Дмитрия Бивола.

«Бой с Артуром Бетербиевым получился бы очень жестоким. А вот поединок с Биволом был бы больше техничным. На самом деле именно бой с Биволом показал бы настоящий уровень бокса Бенавидеса. Против Бивола ему нельзя совершать те ошибки, которые он совершал с Морреллем. Если он сможет выиграть у Бивола, это просто покажет, что Бенавидес небрежно дерётся с ребятами, которые ему ничего не могут сделать, но очень эффективен с бойцами с отличными основами бокса», — сказал Санчес в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

Реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.