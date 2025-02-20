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Джозеф Паркер: я стану следующим соперником Усика

Джозеф Паркер: я стану следующим соперником Усика
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер дал комментарий после открытой тренировки в Саудовской Аравии перед своим поединком с действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер
22 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Даниэль Дюбуа
Не началось
Джозеф Паркер

«Я действительно чувствую себя фантастически и с нетерпением жду боя. Это моё время, и вот-вот настанет момент, когда я заберу титул у Дюбуа и открою новую эру. Он может говорить что угодно, но я знаю, что это мой год, и именно я буду следующим соперником Усика», — приводит слова Паркера Boxing Scene.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бой между Паркером и Дюбуа станет соглавным событием боксёрского вечера, который возглавит реванш абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева и экс-чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе Дмитрия Бивола.

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