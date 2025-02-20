Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны следующие соперники Валентины Шевченко и Белала Мухаммада

Стали известны следующие соперники Валентины Шевченко и Белала Мухаммада
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба UFC назвала имена следующих соперников для действующей чемпионки в женском наилегчайшем весе Валентины Шевченко, выступающей под флагом Кыргызстана, и действующего чемпиона в полусреднем весе американца Белала Мухаммада. Ими стали француженка Манон Фиоро и австралиец Джейк Делла Маддалена.

Поединки Валентина Шевченко — Манон Фиоро и Белал Мухаммад — Джейк Делла Магдалена пройдут в рамках вечера смешанных единоборств UFC 315, который должен пройти 10 мая 2025 года.

Шевченко свой предыдущий бой провела 14 сентября 2024 года, победа единогласным решением судей над итальянкой Алексой Грассо принесла ей чемпионский пояс. Белал Мухаммад в последний раз выходил в октагон против англичанина Леона Эдвардса в июле 2024 года, этот поединок также принёс ему титул чемпиона.

Видео: Шевченко и Двалишвили станцевали лезгинку после побед на UFC 306

Материалы по теме
Чемпионка UFC Вэйли Чжан ответила, готова ли она провести бой с Валентиной Шевченко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android