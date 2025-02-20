Стали известны следующие соперники Валентины Шевченко и Белала Мухаммада

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Пресс-служба UFC назвала имена следующих соперников для действующей чемпионки в женском наилегчайшем весе Валентины Шевченко, выступающей под флагом Кыргызстана, и действующего чемпиона в полусреднем весе американца Белала Мухаммада. Ими стали француженка Манон Фиоро и австралиец Джейк Делла Маддалена.

Поединки Валентина Шевченко — Манон Фиоро и Белал Мухаммад — Джейк Делла Магдалена пройдут в рамках вечера смешанных единоборств UFC 315, который должен пройти 10 мая 2025 года.

Шевченко свой предыдущий бой провела 14 сентября 2024 года, победа единогласным решением судей над итальянкой Алексой Грассо принесла ей чемпионский пояс. Белал Мухаммад в последний раз выходил в октагон против англичанина Леона Эдвардса в июле 2024 года, этот поединок также принёс ему титул чемпиона.

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