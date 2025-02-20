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Александр Волкановски и Диего Лопес проведут бой за вакантный чемпионский титул UFC

Александр Волкановски и Диего Лопес проведут бой за вакантный чемпионский титул UFC
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски проведёт титульный бой с Диего Лопесом из Бразилии за вакантный чемпионский пояс полулёгкой весовой категории, сообщает пресс-служба UFC.

Поединок Александр Волкановски — Диего Лопес пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC 314, который должен состояться 13 апреля 2025 года.

Алекс Волкановски свой предыдущий бой провёл 17 февраля 2024 года, проиграв нокаутом грузинскому бойцу Илии Топурии, в этом поединке австралиец утратил чемпионский пояс. Диего Лопес в последний раз выходил в октагон против американца Брайана Ортеги 14 сентября 2024 года и одержал победу единогласным решением судей.

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