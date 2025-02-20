В UFC объявили о переходе Топурии в лёгкий вес и освобождении пояса полулёгкого дивизиона

Президент UFC Дана Уайт заявил, что действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия уступает свой титул UFC и переходит в лёгкий вес.

«Топурия считает, что достиг всего, чего мог, в этом дивизионе, и он уверен, что закрепил своё наследие, но его тело больше не может выдерживать этот вес. Таким образом, Топурия перейдёт в лёгкий дивизион. Он отдаст титул чемпиона полулёгкого веса», — заявил Уайт в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Топурия разделил октагон с представителем США Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Илии нокаутом в третьем раунде.