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Инсайдер сообщил, когда UFC планирует провести поединок между Махачевым и Топурией

Инсайдер сообщил, когда UFC планирует провести поединок между Махачевым и Топурией
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Известный североамериканский инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, когда руководство UFC планирует провести поединок между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Мне сказали, что Илия Топурия планирует провести бой с Исламом Махачевым в конце этого года. Возможно, на Международной бойцовской неделе (она традиционно проходит в конце июня каждого года. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Хельвани на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 311, Махачев победил удушающим приёмом бразильца Ренато Мойкано.

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