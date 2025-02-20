UFC анонсировал следующего соперника Майкла Чендлера

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер проведёт следующий бой против топового английского бойца UFC Пэдди Пимблетта на турнире UFC 314, который состоится 13 апреля. Об этом сообщила пресс-служба североамериканской лиги.

Их поединок станет соглавным событием турнира.

Фото: Пресс-служба UFC

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.