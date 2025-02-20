Шавкат Рахмонов объяснил, почему не принял бой с чемпионом UFC Белалом Мухаммадом

Топовый и непобеждённый боец UFC казах Шавкат Рахмонов объяснил, почему не принял бой с действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

«Большое спасибо руководству UFC за то, что предложили мне первому побороться за пояс. К сожалению, из-за травмы я не буду готов выступить в мае. Встречусь с победителем [боя Мухаммад — Маддалена] позже в этом году», — написал Рахмонов на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой станет главным событием турнира UFC 315, который состоится 11 мая.