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Шавкат Рахмонов объяснил, почему не принял бой с чемпионом UFC Белалом Мухаммадом

Шавкат Рахмонов объяснил, почему не принял бой с чемпионом UFC Белалом Мухаммадом
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Топовый и непобеждённый боец UFC казах Шавкат Рахмонов объяснил, почему не принял бой с действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

«Большое спасибо руководству UFC за то, что предложили мне первому побороться за пояс. К сожалению, из-за травмы я не буду готов выступить в мае. Встречусь с победителем [боя Мухаммад — Маддалена] позже в этом году», — написал Рахмонов на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой станет главным событием турнира UFC 315, который состоится 11 мая.

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