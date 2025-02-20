Назван новый соперник Леона Эдвардса, с которым тот возглавит турнир UFC в Лондоне

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс проведёт следующий бой против топового бойца UFC американца Шона Брэди на турнире UFC Fight Night 255, который состоится 22 марта в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Их бой станет главным событием ивента. Изначальным соперником Леона был австралийский боец Джек Делла Маддалена, однако матчмейкеры свели его с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

Фото: Пресс-служба UFC

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Эдвардс уступил единогласным решением судей Белалу Мухаммаду.