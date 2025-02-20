Бывший двойной чемпион Bellator дебютирует в UFC

Бывший двойной чемпион Bellator в легчайшем и полулёгком весе бразилец Патрисио Фрейре дебютирует в UFC против экс-претендента на титул UFC в категории до 66 кг мексиканца Яира Родригеса на турнире UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (штат Флорида, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканского промоушена.

Напомним, Патрисио 37 лет. В качестве профессионального бойца он выступает с 2004 года. За это время бразильский атлет одержал 36 побед, из которых 24 были досрочными, и потерпел семь поражений.

Яир последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 237, который состоялся 24 февраля. Его соперником был Брайан Ортега. Бой завершился победой американца удушающим приёмом в третьем раунде.