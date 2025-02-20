Умар Нурмагомедов встретился с Килианом Мбаппе и Лукой Модричем
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легчайшей весовой категории (до 66 кг) россиянин Умар Нурмагомедов встретился с 26-летним французским форвардом Килианом Мбаппе и 39-летним полузащитником «Реала» Лукой Модричем после матча мадридской команды с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4' 2:0 Мбаппе – 33' 3:0 Мбаппе – 61' 3:1 Гонсалес – 90+2'
Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Умар разделил октагон с чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили. Поединок завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей.
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