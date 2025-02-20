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Никита Крылов проведёт слeдующий бой на UFC 314 против экс-претендента на титул

Никита Крылов проведёт слeдующий бой на UFC 314 против экс-претендента на титул
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Топовый российский боец UFC Никита Крылов проведёт следующий бой против бывшего претендента на чемпионский титул UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) Доминика Рейса на турнире UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (штат Флорида, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Напомним, Никита не дрался почти два года. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 220 в марте 2023 года, Крылов победил удушающим приёмом (треугольник) представителя США Райана Спэнна. Для россиянина эта победа стала третьей подряд. В ходе карьеры Никита одержал 30 побед и потерпел девять поражений.

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