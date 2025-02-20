Бо Никал назвал топ-3 лучших борцов в ММА. В списке нет ни одного американца

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), американец Бо Никал ответил, кто, по его мнению, входит в топ-3 лучших борцов в истории смешанных единоборств.

— Скажи, кто входит в твой топ-3 лучших базовых борцов среди бойцов смешанных единоборств?

— Хабиб [Нурмагомедов], Хамзат [Чимаев], Ислам [Махачев], — ответил Никал подписчику на своей странице в социальных сетях.

Никал неоднократно резко высказывался в адрес дагестанских борцов, утверждая, что их стиль в борьбе не является неуязвимым.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, Никал победил единогласным решением судей представителя Шотландии Пола Крейга.