Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бо Никал назвал топ-3 лучших борцов в ММА. В списке нет ни одного американца

Бо Никал назвал топ-3 лучших борцов в ММА. В списке нет ни одного американца
Комментарии

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), американец Бо Никал ответил, кто, по его мнению, входит в топ-3 лучших борцов в истории смешанных единоборств.

— Скажи, кто входит в твой топ-3 лучших базовых борцов среди бойцов смешанных единоборств?
— Хабиб [Нурмагомедов], Хамзат [Чимаев], Ислам [Махачев], — ответил Никал подписчику на своей странице в социальных сетях.

Никал неоднократно резко высказывался в адрес дагестанских борцов, утверждая, что их стиль в борьбе не является неуязвимым.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, Никал победил единогласным решением судей представителя Шотландии Пола Крейга.

Материалы по теме
Американский боец UFC: мы вынесем дагестанцев в борьбе. Люди думают, что эти парни хороши
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android