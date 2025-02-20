Представлен памятный пояс WBC, которым будет награждён победитель боя Бетербиев — Бивол 2

Боксёрская организация WBC презентовала памятный пояс, которым будет награждён победитель в реванше между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым и бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе соотечественником Дмитрием Биволом. Реванш между спортсменами состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото: Пресс-служба WBC

Фото: Пресс-служба WBC

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся также в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере.