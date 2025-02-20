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Представлен памятный пояс WBC, которым будет награждён победитель боя Бетербиев — Бивол 2

Представлен памятный пояс WBC, которым будет награждён победитель боя Бетербиев — Бивол 2
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Боксёрская организация WBC презентовала памятный пояс, которым будет награждён победитель в реванше между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым и бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе соотечественником Дмитрием Биволом. Реванш между спортсменами состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Фото: Пресс-служба WBC

Фото: Пресс-служба WBC

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся также в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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